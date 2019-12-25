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221 kilogram esrar ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 221 kilogram esrar ele geçirildi.

25.12.2019 01:33 | Son Güncelleme: 25.12.2019 01:35
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 221 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya ve Gaziantep il emniyet müdürlüklerince, kente bir tırla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine ortak çalışma başlatıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracın yerini tespit ettikten sonra takibe başladı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın kasa kısmında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilogram esrar ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
221 kilogram esrar ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


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