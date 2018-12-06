222 Kişilik İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

222 kişilik iş için uzun kuyruklar oluştu222 kişilik memur alımı için yüzlerce kişi başvurdu Türkiye
'nin dört bir yanından gelen yüzlerce kişi iş için saatlerce sıra bekledi
TRABZON - Trabzon
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmak üzere alınacak olan 222 personel için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bünyesine alacağı 83 itfaiye eri ve 88 zabıta memuru, Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesine ise çeşitli niteliklerde 14 mühendis, 2 kimyager, 5 tekniker, 8 teknisyen, 20 V.H.K.İ ve 2 memur olmak üzere toplamda 222 personel alınımı için Sivas
, Kahramanmaraş
, Ankara
, Adıyaman
gibi çeşitli illerden gelen yüzlerce kişi saatlerce sıra bekledi. İtfaiye
personel alımı için gelen Yusuf Çakır, "İtfaiye bölümünden mezunum. Bu bölümden mezun olmama rağmen personel alımlarında herhangi bir bölümden mezuniyet şartı koyulmuş. Bölüm mezunları olarak bu duruma kırgınız" dedi.İş başvurusu için sıra bekleyen Hasan Uzun
ise, "Saat 10'dan beri burada bekliyorum. Normal şartlarda bunu internetten yapabilirler. Şu an burada Şanlıurfa
'dan, Ankara'dan gelen arkadaşlar var. Ayın 12'sine kadar ne kadar başvuru olacağı belli değil. Zabıta
memurluğu ve itfaiye eri olmak için başvuruda bulundum" ifadeleri kullandı.
Trabzon,Memur
06 Aralık 2018 Perşembe 19:10