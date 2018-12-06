06 Aralık 2018, 19:10
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222 Kişilik İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

222 kişilik iş için uzun kuyruklar oluştu 222 kişilik memur alımı için yüzlerce kişi başvurdu Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce kişi iş için saatlerce sıra beklediTRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmak üzere alınacak olan 222 personel için Türkiye'nin dört...

222 kişilik iş için uzun kuyruklar oluştu
222 kişilik memur alımı için yüzlerce kişi başvurdu
Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce kişi iş için saatlerce sıra bekledi

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmak üzere alınacak olan 222 personel için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bünyesine alacağı 83 itfaiye eri ve 88 zabıta memuru, Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesine ise çeşitli niteliklerde 14 mühendis, 2 kimyager, 5 tekniker, 8 teknisyen, 20 V.H.K.İ ve 2 memur olmak üzere toplamda 222 personel alınımı için Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Adıyaman gibi çeşitli illerden gelen yüzlerce kişi saatlerce sıra bekledi.
İtfaiye personel alımı için gelen Yusuf Çakır, "İtfaiye bölümünden mezunum. Bu bölümden mezun olmama rağmen personel alımlarında herhangi bir bölümden mezuniyet şartı koyulmuş. Bölüm mezunları olarak bu duruma kırgınız" dedi.
İş başvurusu için sıra bekleyen Hasan Uzun ise, "Saat 10'dan beri burada bekliyorum. Normal şartlarda bunu internetten yapabilirler. Şu an burada Şanlıurfa'dan, Ankara'dan gelen arkadaşlar var. Ayın 12'sine kadar ne kadar başvuru olacağı belli değil. Zabıta memurluğu ve itfaiye eri olmak için başvuruda bulundum" ifadeleri kullandı. Trabzon,Memur
06 Aralık 2018 Perşembe 19:10