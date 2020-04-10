2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar yağışı
Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde Nisan ayında yağan kar sürücülere zor anlar yaşattı.
10.04.2020 19:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:46
Günlerdir Van merkezde havaların ısınmasıyla vatandaşlar baharı beklerken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde yağan kar sürücülere zor anlar yaşatırken, yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. - VAN
Kaynak: İHA