224 Yıllık Caminin Restorasyonu Sürüyor

Keban Yusuf Ziya
Paşa Cami ve Külliyesi'nin restorasyonu devam ediyor. Malatya
Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan
, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli
, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı
, İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan, restorasyonu devam eden camide incelemede bulundu.
Bölge Müdürü Doğan, 224 yılık yapıda restorasyon çalışmalarının bir yılı aşkın süredir devam ettiğini belirterek, "Caminin üst örtüsünün kurşunları sökülerek yeniden kaplandı. En kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.
Keban Kaymakamı Tepeli, caminin aslına uygun şekilde restore edildiğini söyledi.
Malatya,Yusuf Ziya,Keban
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:50