2250 Yılından Geldiğini Söyleyen Zaman Yolcusu Tarih Verdi: İnsan Ömrü Ortalama 120 Yıl Olacak

2250 yılından geldiğini iddia eden ve adını açıklamayan zaman yolcusu gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü bazı olaylar hakkında bilgiler verdi. Zaman yolcusu önümüzdeki 100 yıl içinde insanlık adına olumlu ve olumsuz çok sayıda gelişmenin meydana geleceğini söyledi.

Zaman yolcusuna göre 2050 yılı itibariyle dünya çapında gıda kıtlığı sorunu patlak verecek ve gıda kıtlığının temel sorunu sürekli olarak artan küresel nüfus olacak. Zaman yolcusu gıda kıtlığını ortadan kaldırmak için geçmişte yaşayan insanlara öğüt vermek için zamanımıza geldiğini belirtiyor.

Zaman yolcusu iddialarını şu şekilde sıralıyor;

2098 yılı itibariyle deniz suyu seviyesinin yükselmesi sebebiyle milyonlarca kişi başka yerlere göç etmek zorunda kalacak.

Azalan kara parçası ve artan nüfus insan yerleşimi açısından büyük bir sorun ortaya çıkaracak.

Bu sebeple su altı ve yer altı şehirleri inşa edilecek.

2150 yılı itibariyle günümüzde var olan tüm meslek kolları yapay zeka tarihe karışacak.

2168 yılında Satürn'ün uydusu Titan'da mikrobik yaşama dair keşifler yapılacak ve böylece evrende yalnız olmadığımız resmen kanıtlanacak.

Uzaylılarla iletişim kuramama sebebimiz ortaya çıkacak.

Bunun sebebi gelişmiş uzaylı medeniyetlerin kendilerini sürekli olarak yok etmesi olacak.

Zaman yolcusuna göre benzer bir kader insanlık için de geçerli.

2250 yılında insan ömrü ortalama 120 yıl olacak.

ÖMÜR UZATAN TEKNOLOJİ ÖNERİSİ

Zaman yolcusu ömrü uzatan teknolojiler üzerinde daha çok çalışılması önerisinde bulunuyor. Önümüzdeki 150 yıl içinde beyin fonksiyonlarını geliştiren yöntemler ve teknolojiler ortaya çıkacak. 2250 yılı itibariyle teknolojik gelişmelerin hızı 19. ve 20. yüzyılında gerisinde kalacak.

ŞAŞIRTICI BULAN DA OLDU İNANDIRICI BULMAYAN DA

Videoyu izleyen çok sayıda kişi zaman yolcusunun iddialarını son derece şaşırtıcı buldu. Bazı kullanıcılar zaman yolcusunun anlattıklarını yeterince inandırıcı bulmadı.

Bir kullanıcı ise "2250 yılında kıyafetlerde hiçbir değişiklik olmamış gibi görünüyor" yorumunda bulundu.