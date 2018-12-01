01 Aralık 2018 Cumartesi 14:42



01 Aralık 2018 Cumartesi 14:42

23 adrese girerek 100 bir liralık soygun yaptılar Çaldıkları eşyalarla yakayı ele verdilerZONGULDAK - Zonguldak'ta 23 evi soyan hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık çetesine önceki gün operasyon düzenlendi. Yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucu 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda E.Ç. ve Ş.K.isimli 3 şahıs tespit edilmişti. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 7 adet tüfek, 1 adet tabanca, 6 adet televizyon ile çok miktarda inşaat malzemesi, ev eşyası ve elektronik cihaz ele geçirilmiş, olayla ilgili 7 kişiye ise 'suç eşyasını satın almak, kabul etmek' suçundan işlem yapılıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Şüpheliler kentte 23 hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri belirtilirken, çalınan eşyalar ise sahiplerine iade edilmiş ve olay ile ilgi daha önce adliyeye çıkarılan E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Önceki gün olayla ilgi gözaltına alınan B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken firari şüpheli Ş.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.