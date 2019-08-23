Haberler» Spor» Haber

23 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

Göztepe TRABZONSPORAEK'yı Atina'da 3-1 mağlup eden Trabzonspor gece geç saatlerde yurda döndü.

23.08.2019 09:02 23 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG'de 2. hafta başlıyor
20: 30 Beşiktaş - Göztepe

TRABZONSPOR
AEK'yı Atina'da 3-1 mağlup eden Trabzonspor gece geç saatlerde yurda döndü. Teknik Direktör Ünal Karaman; "Skor sevindirici, ikinci maça da aynı şekilde hazırlanacağız" dedi.

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18.30 Fenerbahçe maçının son çalışması gerçekleştirilecek.

GALATASARAY
11.00 Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek. (basına açık)

TFF 1'İNCİ LİG
20: 00 Boluspor - Adana Demirspor

AVRUPA'DAN FUTBOL
21: 30 Köln - Borussia Dortmund (Salih Özcan)
22: 00 Aston Villa - Everton (Cenk Tosun)

BASKETBOL
14: 30 A Milli Erkek Basketbol Takımı,  Atlas Challenge Turnuvası kapsamında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

VOLEYBOL
20: 00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Yunanistan ile karşılaşacak.
Gruptaki diğer ilk gün maçları ise şöyle:
14.30 Fransa - Bulgaristan
17.00 Sırbistan - Finlandiya



Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
09:20   Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası başlıyor
09:13   Bisikletçiler turizm ve sporu birlikte yaşayacak
09:10   TFF 1. Lig'de başkent derbisi
09:02   Trabzonspor, AEK maçının ardından yurda döndü
09:02   23 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi
08:42   Ve Fatih Terim kulübeye dönüyor
08:42   Son Dakika: Falcao neden rötar yaptı? | Galatasaray Transfer Haberleri