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23 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

23 Aralık 2019 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

23.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 06:45 23 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Sonu

00:00 Maç Saati

01:45 Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

02:00 Süper Lig Maç Sonu

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:15 Maç Sonu

06:00 UEFA Avrupa Ligi

06:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

06:45 Kısa Özet: Göztepe - Galatasaray

07:00 Kısa Özet: Antalyaspor - MKE Ankaragücü

07:00 Maç Saati

07:15 Kısa Özet: Kasımpaşa - Gaziantep

08:00 Maç Sonu

08:45 Maç Saati

09:15 Maç Sonu

09:30 Süper Lig Maç Sonu

10:30 Maç Sonu

11:00 UEFA Avrupa Ligi

12:30 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Maç Sonu

15:30 Süper Lig Maç Sonu

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

20:00 IH Konyaspor - Trabzonspor

20:45 Devre Arası

21:00 IH Konyaspor - Trabzonspor

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:30 STSL Maç Özetleri


beIN, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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