23 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Haberler
00:10 Biatlon
01:30 Alp Disiplini
02:15 Alp Disiplini
03:00 Olimpiyat Oyunları
04:00 Olimpiyat Oyunları
05:00 Kuzey Kombine
06:00 Kuzey Kombine
07:15 Kayaklı Koşu
08:30 Alp Disiplini
09:30 Alp Disiplini
10:30 Alp Disiplini
11:15 Alp Disiplini
12:00 Olimpiyat Oyunları
13:00 Olimpiyat Oyunları
14:00 Biatlon
15:15 Biatlon
16:30 Biatlon
17:00 Biatlon
17:30 Alp Disiplini
18:15 Alp Disiplini
18:55 Judo
19:25 Atıcılık
20:00 Haberler
20:05 Alp Disiplini
22:00 Alp Disiplini
23:00 Alp Disiplini