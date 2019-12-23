23 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:10 Biatlon

01:30 Alp Disiplini

02:15 Alp Disiplini

03:00 Olimpiyat Oyunları

04:00 Olimpiyat Oyunları

05:00 Kuzey Kombine

06:00 Kuzey Kombine

07:15 Kayaklı Koşu

08:30 Alp Disiplini

09:30 Alp Disiplini

10:30 Alp Disiplini

11:15 Alp Disiplini

12:00 Olimpiyat Oyunları

13:00 Olimpiyat Oyunları

14:00 Biatlon

15:15 Biatlon

16:30 Biatlon

17:00 Biatlon

17:30 Alp Disiplini

18:15 Alp Disiplini

18:55 Judo

19:25 Atıcılık

20:00 Haberler

20:05 Alp Disiplini

22:00 Alp Disiplini

23:00 Alp Disiplini