23 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

Obradovic'e yeni sözleşme kapıda

Birsel Vardarlı Demirmen'in jübilesinde yeni sözleşme için yeşil ışık yakıldı

Taraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" akımı, karşılık buldu

Obradovic: Ali Koç ve Semih Özsoy'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim

Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte kulübüme hizmet edebilirim

"Kendimi antrenörlüğe yakın hissediyorum"

"Unutamayacağım çok anım var"

"Şu an biraz dışarıda kalmak istediğimi söyledim"

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek: Ligde tek hedef şampiyonluk

"2019 kariyerim için önemli bir yıldı"

"Alt yapı anlamında iyi bir durumdayız"

"İdolüm Federer"

Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen: Hedefimiz 2020'de kota alan sporcularımızla madalya ve finaller kovalamak

"2019 başarılarımızın taçlandığı yıl oldu"

"Hedefimiz olimpiyatlara gidip madalya kovalamak"

SÜPER LİG

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

GALATASARAY

-Takım izinli

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

TFF 1. LİG

19.00 Giresunspor - Altınordu (Giresun Atatürk)

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

20.00 TOFAŞ - Anadolu Efes