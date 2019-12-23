Haberler » Spor » 23 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi - Spor

23 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

Obradovic'e yeni sözleşme kapıdaBirsel Vardarlı Demirmen'in jübilesinde yeni sözleşme için yeşil ışık yakıldıTaraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" akımı, karşılık bulduObradovic: Ali Koç ve Semih Özsoy'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte...

23.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:24 23 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

Obradovic'e yeni sözleşme kapıda

Birsel Vardarlı Demirmen'in jübilesinde yeni sözleşme için yeşil ışık yakıldı

Taraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" akımı, karşılık buldu

Obradovic: Ali Koç ve Semih Özsoy'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim

Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte kulübüme hizmet edebilirim

"Kendimi antrenörlüğe yakın hissediyorum"

"Unutamayacağım çok anım var"

"Şu an biraz dışarıda kalmak istediğimi söyledim"

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek: Ligde tek hedef şampiyonluk

"2019 kariyerim için önemli bir yıldı"

"Alt yapı anlamında iyi bir durumdayız"

"İdolüm Federer"

Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen: Hedefimiz 2020'de kota alan sporcularımızla madalya ve finaller kovalamak

"2019 başarılarımızın taçlandığı yıl oldu"

"Hedefimiz olimpiyatlara gidip madalya kovalamak"

SÜPER LİG

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

GALATASARAY

-Takım izinli 

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

TFF 1. LİG

19.00 Giresunspor - Altınordu (Giresun Atatürk)

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

20.00 TOFAŞ - Anadolu Efes



Birsel Vardarlı, Ivan Obradovic, Semih Özsoy, Ali Koç, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:28   Yusuf Yazıcı ameliyat olacak - Spor
10:21   Milli yıldızdan kahreden haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı - Spor
10:20   Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor
10:12   Nevşehir'de düzenlenen 2. Lig Üniversitelerarası Hentbol şampiyonası sona erdi - Spor
10:12   Sualtı hokeyinde Ege damgası - Spor
10:09   Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez'in, boksör Anthony Joshua ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi - Spor
09:48   Mikrofonu unuttu, sözleri olay oldu: K....dan uyduruyor - Spor
09:34   Canlı yayında, Ersun Yanal'ın yerine görüşülen teknik adamı açıkladı - Spor
08:32   Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal itirafı: Hata olur - Spor
23.12.2019 10:36:01