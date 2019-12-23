23 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

Obradovic'e yeni sözleşme kapıda
Birsel Vardarlı Demirmen'in jübilesinde yeni sözleşme için yeşil ışık yakıldı
Taraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" akımı, karşılık buldu
Obradovic: Ali Koç ve Semih Özsoy'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim
Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte kulübüme hizmet edebilirim
"Kendimi antrenörlüğe yakın hissediyorum"
"Unutamayacağım çok anım var"
"Şu an biraz dışarıda kalmak istediğimi söyledim"
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek: Ligde tek hedef şampiyonluk
"2019 kariyerim için önemli bir yıldı"
"Alt yapı anlamında iyi bir durumdayız"
"İdolüm Federer"
Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen: Hedefimiz 2020'de kota alan sporcularımızla madalya ve finaller kovalamak
"2019 başarılarımızın taçlandığı yıl oldu"
"Hedefimiz olimpiyatlara gidip madalya kovalamak"
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GALATASARAY
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11.30 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
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