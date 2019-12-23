23 Aralık Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Silivri, Çekmeköy, Üsküdar ilçelerinde su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı da belirtildi. İşte 23 Aralık Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
23 ARALIK PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Arnavutköy
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Boyalık Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-23 12:03:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Ataşehir
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşık Veysel Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-23 10:39:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Başakşehir
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-23 10:31:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Beykoz
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Riva Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-23 10:51:48.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Beyoğlu
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-23 12:00:27.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Esenyurt
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-23 09:50:30.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Eyüpsultan
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-23 11:12:07.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Gaziosmanpaşa
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Şemsipaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-23 11:50:02.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Kartal
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Petroliş Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-23 11:20:26.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Silivri
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-22 18:21:22.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Çekmeköy
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-23 11:25:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Üsküdar
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-23 11:35:17.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.