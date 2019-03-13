23. Dönem POMEM Mülakat Sonuçları Sorgula: Polis Akademisi POMEM Sınav Sonuçlarını Açıkladı!

23. Dönem POMEM mülakat sınavı sonuçları açıklandı. Polis Akademisi internet sitesi olan pa.edu.tr'de yer alan açıklamaya göre, erkek ve kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 23'üncü Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları belli oldu. POMEM sınav sonuç sorgulama sayfası haberimizde.

23. POMEM SINAV SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

23. Dönem POMEM için lisans mezunu 7 bin 200 erkek, 800 bayan aday ile ön lisans mezunu bin 800 erkek 200 bayan aday olmak üzere toplamda 10 bin aday alınacağı ilan edilmişti. Aşağıdaki link üzerinden POMEM sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

POMEM sınav sonucunu öğrenmek için TIKLAYINIZ

SINAVDAN BAŞARILI OLAN ADAYLARIN YAPMASI GEREKENLER

23. dönem POMEM sınavını asıl olarak kazanan adayların intibak eğitiminin başlayacağı 18 Mart 2019 günü saat 17.00'ye kadar planlandıkları POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

POMEM'e geçici kayıt sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

Adaylara, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacak.