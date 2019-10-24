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23 Ekim 2019 Haberleri

23 Ekim 2019 Manşet Haberleri.

24.10.2019 00:1823 Ekim 2019 Haberleri

Jelena Karleusa, Erdal Aksünger, Rıdvan Dilmen, Genel

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00:18 23 Ekim 2019 Haberleri
23:03 Bolu'da 11 milyon lira harcanan tamamlanamayan Köroğlu Park, alkoliklerin mekanı oldu
22:32 Yardım etmek için durduğu yaralı kedi aracın motoruna kaçtı
22:22 Taksim'de "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" dijital gösterimi yapıldı
22:13 PTT'nin 179'uncu kuruluş yıl dönümünde 179'uncu müşteriye hediye
22:11 Zihinsel engelli Eda'nın gelinlik hayali gerçek oldu
22:10 İstanbul Komedi Festivali kahkahalarla devam ediyor
24.10.2019 01:23:21