23 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Aktüel Futbol
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
03:00 Bundesliga
03:45 Spor Artı
04:45 Spor Atlası
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Süper Lig Özetler
05:30 TFF 1. Lig Özetler
06:00 İngiltere Premier Lig Özetler
06:35 Almanya Bundesliga Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 Almanya Bundesliga Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 İngiltere Premier Lig Panorama
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:00 Gündem Futbol
15:55 Dünya Kulüpler Şampiyonası Plaj Futbolu
17:00 Spor Akşamı
17:50 Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
18:55 2019 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası Voleybol Karş. “F
18:55 Fenerbahçe – Galatasaray
21:00 Futbol Aklı
23:00 Premier Futbol