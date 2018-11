23 Günlük Bebeğe Kasıktan Kalp Ameliyatı

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:04



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:04

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de erken doğumla dünyaya gelen ve kalp yetmezliği teşhisi konulan Bade bebek, doğumdan 3 hafta sonra kasıktan girilerek gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.Ceyda Ağartır, 2 Ekim'de, hamileliğinin 36. haftasında Tire Devlet Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Aile bebeklerine "Bade" adını verdi. Anne ile bebeğini taburcu etmeye hazırlanan doktorlar, Bade bebeği kilo almaması ve sürekli ağlaması nedeniyle İzmir'deki özel bir hastaneye sevk etti.Tetkiklerde, bebeğin kalbinden çıkan aort damarı ile akciğer ana damarı arasında, normalde doğumdan sonra kapanması gereken "patent duktus arteriozus (PDA)" damarının kapanmadığı, yaklaşık 4 milimetre genişliğinde açıklık olduğu tespit edildi. Her 10 bin bebekten 8'inde görülen bu durum nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bade bebeği muayene eden Prof. Dr. Nazmi Narin başkanlığındaki ekip, acil koduyla operasyon kararı aldı. Doktorlar, yaklaşık 20 dakika süren operasyonla henüz 23 günlük olan bebeğin kasığından girerek PDA damarını tıkaç ile kapattı. Bade bebek, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı.Operasyona alınırken sadece 2 kilogram olan Bade bebek, operasyonun ardından hem rahatladı hem de iki günde 200 gram alarak hayata tutunma yolunda umut verdi.Sağlığına kavuştuİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin medikal tedavilere olumlu cevap vermemesi üzerine girişimsel yöntemlerle operasyonu yapma kararı aldıklarını söyledi.Operasyonun ardından Bade bebeğin tedaviye kısa sürede yanıt verdiğini aktaran Prof. Dr. Narin, "PDA damarı kapatıldıktan kısa süre sonra bebeğimiz rahatladı. Kalp yetersizliği vardı. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Bize geldiğinde kalbinin sol tarafı büyümüştü. Operasyonla o belirtiler sona erdi. Bebeğimiz tedavinin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından kilo almaya başladı. Operasyondan önce 2 kilogram olan hastamız işlemden sonra 2 günde ortalama 200 gram aldı." dedi.Operasyon sonrası yaptıkları tetkiklere göre bebeğin sağlık durumuyla ilgili her şeyin yolunda olduğunu anlatan Narin, tedaviler sayesinde Bade bebeğin sağlığına kavuştuğunu kaydetti.Narin, müdahalede geç kalınması durumunda bebeğin kaybedilme riski olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:"Eğer bebekteki bu rahatsızlık fark edilmeseydi, normal kiloya ulaşamadığı için sık sık enfeksiyon geçirirdi. Kalp yetmezliği yaşamaya devam ederdi. İlerde kalp ile ilgili büyük ameliyatlar geçirmesi gerekebilirdi. Erken dönemde bu rahatsızlığın fark edilmesi onun gelişimi için çok önemli oldu. Şu anda normal kendi yaşındaki bebeklerin sağlıklı vücut değerlerine sahip.""Onun iyileştiğini görmek muhteşem bir duygu"Bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan 25 yaşındaki Semih Ağartır, kızının doğumdan sonra kilo alamaması ve sürekli ağlaması nedeniyle çok üzüldüklerini, kalp damarının kapanmadığını öğrenince de çok korktuklarını anlattı.Operasyonla durumun düzeltilebileceğini öğrendikten sonra rahatladıklarını ifade eden baba Ağartır, "Açık kalan kalp damarının kapatılmasından 3 gün sonra bebeğimiz yeterli kiloya ulaştı. Çok mutluyuz. Zor bir süreç yaşadık." şeklinde konuştu.İlk bebeğini dünyaya getiren Anne Ceyda Ağartır ise hiçbir zaman ümidini kaybetmediğini, hep iyileşmesi için Allah'a dua ettiğini belirtti. Anne Ağartır, "Nazmi Narin hoca sayesinde her şey yoluna girdi ve kızımız sağlığına kavuştu. Onun iyileştiğini görmek muhteşem bir duygu." şeklinde duygularını dile getirdi.