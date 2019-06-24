24.06.2019 00:18
Haberler » “genel“ » Haber

23 Haziran 2019 Haberleri

23 Haziran 2019 Haberleri

23 Haziran 2019 Manşet Haberleri.

Şahan Gökbakar , Saadet Partisi , Binali Yıldırım , Genel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
00:27 - Ekrem İmamoğlu, "Beni kutlayan sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın rakibime teşekkür ediyorum"
00:18 23 Haziran 2019 Haberleri
23:47 Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması İBB önünde ve Beşiktaş'ta kutlandı
22:41 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "CHP bundan sonra 82 milyonun partisidir"
22:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayıldı
20:18 - CHP Genel merkezinde coşkulu anlar
19:21 Oy çuvalları İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı