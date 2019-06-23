23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları: Sancaktepe son durum!

23 Haziran 2019 yenilenen İstanbul seçimi için oy verme işlemi sona erdikten sonra resmi olmayan ilk veriler gelmeye başladı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu için Sancaktepe'de kullanılan oy sayısı merak ediliyor. Peki 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne? Sancaktepe'de hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçlarındaki son durum!

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN SANCAKTEPE SON DAKİKA!

Yenilenen İstanbul seçimi için kullanılan oylar sayılmaya başladı. 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları Sancaktepe sayımı devam ediyor. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre;

Binali Yıldırım: %47,56

Ekrem İmamoğlu: %51,58

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

31 MART SEÇİM SONUÇLARI: İSTANBUL'DA TOPLAM OY DAĞILIMI KAÇTI?

31 Mart İstanbul Seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.80, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 48.55, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 1.21, Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ise yüzde 0.20 oy almıştı.

31 MART SEÇİMİNDE İSTANBUL İÇİN SANCAKTEPE'DEN HANGİ ADAY KAÇ OY ALMIŞTI?

31 Mart Yerel Seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için Sancaktepe'den 277.747 seçmen 237.928 oy kullanmıştı. 812 toplam sandık sayısından Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için yüzde 50.20, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu için yüzde 47.69, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar için yüzde 1.05 ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel için yüzde 0.13 oranında oy çıkmıştı.