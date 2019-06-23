23 Haziran Şişli İstanbul seçim sonuçları: Şişli Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Türkiye , 23 Haziran 2019 yenilenen İstanbul seçim sonuçlarına kitlenmiş durumda. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu için Şişli ''de kullanılan oy sayısı merak ediliyor. Peki 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne? Şişli''de hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçlarındaki son durum!

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN ŞİŞLİ SON DAKİKA!

Yenilenen İstanbul seçimi için kullanılan oylar sayılmaya başladı. 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları Şişli sayımı devam ediyor. 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları son durumunu öğrenmek için aşağıda verilen linke tıklayabilirsiniz.

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

31 MART SEÇİM SONUÇLARI: İSTANBUL''DA TOPLAM OY DAĞILIMI KAÇTI?

31 Mart İstanbul Seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.80, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 48.55, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 1.21, Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ise yüzde 0.20 oy almıştı.

31 MART SEÇİMİNDE İSTANBUL İÇİN ŞİŞLİ''DEN HANGİ ADAY KAÇ OY ALMIŞTI?

31 Mart Yerel Seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için Şişli''den 203.711 seçmen 164.755 oy kullanmıştı. 605 toplam sandık sayısından Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için yüzde 29.30, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu için yüzde 66.25, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar için yüzde 0.46 ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel için yüzde 0.22 oranında oy çıkmıştı.