23 Haziran Başakşehir İstanbul seçim sonuçları: Başakşehir Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

İstanbul, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için 23 Haziran''da sandıkların yolunu tuttu. AK Parti''den Binali Yıldırım ile CHP''den Ekrem İmamoğlu''nun kıyasıya yarıştığı seçimlere toplamda 4 parti ve 17 bağımsız belediye başkan adayı katıldı. Vatandaşlar son ana kadar İstanbul seçim anketi sonuçlarını takip etti. İşte, 23 Haziran İstanbul Başakşehir seçim sonuçları…

23 HAZİRAN İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

İstanbullular oylarını kullandı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Toplamda 264 bin 503 seçmen ile 779 sandığın bulunduğu Başakşehir ilçesinde partilerin anlık oy oranları, açılan sadık sayısı ve kullanılan oylarını 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları sayfasından takip edebilirisiniz.

23 Haziran İstanbul Başakşehir Seçim Sonuçları

İSTANBUL''DA TOPLAM OY DAĞILIMI

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yerel yönetimleri belirlerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için 23 Haziran''da İstanbullular sandık başındaydı. Önceki seçimlerde AK Parti ve MHP''nden oluşan Cumhur İttifakı ile CHP ve İYİ Parti''den meydana gelen Millet İttifakı, Saadet Partisi, HDP, BBP, DSP, Vatan Partisi, DP, BTP, TKP, Bağımsız adaylar seçimlere katılan partiler arasındaydı. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 48. 55, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.80, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 1.21, DSP''den Muammer Aydın yüzde 0.36, Vatan Partisi''nden Mustafa İlker Yücel yüzde 0.20, DP''den Ersan Gökgöz yüzde 0.26, TKP''den Zehra Güner Karaoğlu yüzde 0.12, BTP''den Selim Kotil yüzde 0.32 oy oranı elde etti. 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları ile kazanan netleşecek.

ÖNCEKİ SEÇİMDE ADAYLAR BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDEN NE KADAR OY ALDI?

Yerel seçimlere 12 parti ile bağımsız adayların katılımıyla seçim sonuçlandı. İstanbul''da sonuçların netleşmemesi nedeniyle 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçmek için oylar kullanıldı. 31 Mart seçimlerinde İstanbul Başakşehir ilçesinden Binali Yıldırım yüzde 53.75, Ekrem İmamoğlu 43.22, Necdet Gökçınar 1.84, Vatan Partisi ise yüzde 0.13 oy oranı almıştı.