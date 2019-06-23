23 Haziran Çatalca İstanbul seçim sonuçları: Çatalca Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Bugün İstanbul sandık başına gitti ve oylarını Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullandı. 39 ilçede 31 bin 186 sandık kurulmuştu. Herkesin merakla beklediği 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları için ilk veriler gelmeye başladı. Peki Çatalca ''da Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım ''ın aldığı oyların dağılımı nasıl oldu, hangi aday ne kadar oy aldı? Güncel olarak takip edebileceğiniz 23 Haziran İstanbul Çatalca seçim sonuçları haberimizde.

23 HAZİRAN İSTANBUL ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI

YSK tarafından açıklanan verilere göre Çatalca''da kayıtlı seçmen sayısı 56 bin 868. Kurulan sandık sayısı ise 181. Çatalca seçim sonuçlarını canlı olarak takip etmek için aşağıdaki linkten sürekli güncellenen İstanbul seçim sonuçları sayfasından ilçe seçimi yapmanız yeterli olacaktır.

23 Haziran İstanbul Seçim Sonuçları

GEÇEN SEÇİMDE İSTANBUL''DA TOPLAM OY DAĞILIMI



İptal edilen önceki seçimde aday olan Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Necdet Gökçınar ve Mustafa İlker Yücel , 23 Haziran İstanbul yenileme seçimi için yine aday oldu. Bu adaylardan Ak Parti adayı Binali Yıldırım, yüzde 48,55 oy oranı ile 4 milyon 149 bin 656 oy almıştı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 48,80 oy oranı ile 4 milyon 171 bin 118 oy almıştı. Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar''ın aldığı oy sayısı 103 bin 300, oy oranı ise yüzde 1,21. Son olarak Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ise 17 bin 377 oy sayısı ve yüzde 0,20 oy oranı elde etmişti.

ÖNCEKİ SEÇİMDE ÇATALCA''DA ADAYLARIN OY DAĞILIMI NASILDI?

31 Mart yerel seçiminde Çatalca''da Ekrem İmamoğlu lehine 24 bin 926 oy kullanıldı ve oy oranı yüzde 51,67 oldu. Ak Parti adayı Binali Yıldırım ise 22 bin 524 oy alırken yüzde 46,69 oy oranı vardı. SP adayı Necdet Gökçınar, 301 oy alabildi ve yüzde 0,62 oy oranı varken Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel''e çıkan oy 94 oldu. Oy oranı ise yüzde 0,19''da kaldı.