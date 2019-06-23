23 Haziran'da nerede oy kullanacağım? İşte YSK seçmen sorgulama

İptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yenileme günü geldi. 23 Haziran Pazar yani bugün İstanbul yenileme seçimi yapılacak. Seçmen kağıdı size ulaşmadı ve nerede oy kullanacağınızı bilmiyorsanız, aşağıda detayları ile anlatılan şekilde YSK sorgu ekranı veya e-devletten öğrenebilirsiniz.

23 HAZİRAN NEREDE OY KULLANACAĞIM NASIL ÖĞRENİLİR?

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin YSK sorgu ekranı faaliyete geçirildi. Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, " ysk.gov.tr " adresindeki, " Nerede Oy Kullanacağım? " bağlantısından sorgulayabiliyor.

Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım?" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.

İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor.

E-DEVLETTEN NEREDE OY KULLANACAĞIM NASIL ÖĞRENİLİR?

E-devlet şifreniz varsa turkiye.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında ilk açılan sayfada arama kısmına YSK yazıp seçeneklerden "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" yazısına tıklamanız yeterli olacaktır.