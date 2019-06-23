23.06.2019 18:27
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23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Bahçelievler ilçesinde son durum!

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde oy kullanma işlemi tamamlandı. Gelen ilk sonuçlara göre CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Bahçelievler'de yüzde 47,28 oy oranıyla önde götürüyor.

İstanbul 'da yenilenen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.

Açıklanan sonuçlara göre Bahçelievler 'de CHP Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51.75 ile önde giderken AK Parti Adayı Binali Yıldırım yüzde 47,28 ile ikinci, sırada yer alıyor.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Bahçelievler'de adayların aldığı oy oranı:

EKREM İMAMOĞLU: 177.503 Oy %51,77

BİNALİ YILDIRIM: 162.954 Oy %47,28

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Bahçelievler , İstanbul , Politika , Güncel

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