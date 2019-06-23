23.06.2019 19:30
Haberler » Politika » Haber

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Eyüp ilçesinde son durum!

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Eyüpsultan'da şu ana kadar sandıkların yüzde 99'u açıldı. Eyüp'te İmamoğlu önde görünüyor.

İstanbul'da yenilenen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.

Eyüp'de saat 19.30 itibarıyla sandıkların yüzde 99'u açıldı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Eyüp'de adayların aldığı oy oranı:

EKREM İMAMOĞLU: %53,86

BİNALİ YILDIRIM: %45,14

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Eyüp ilçesinde son durum!

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SEÇİM BOYUNCA NELER YAŞANDI! DAKİKA DAKİKA TÜM DETAYLARI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

Eyüp , İstanbul , Politika

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:42 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Pendik ilçesinde son durum!
19:41 İmamoğlu: "Öncelikle bugünkü 23 Haziranda yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi...
19:41 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Çatalca ilçesinde son durum!
19:39 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Güngören ilçesinde son durum!
19:38 CHP'de ilk sonuçlar sevinçle karşılandı
19:36 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Gaziosmanpaşa ilçesinde son durum!
19:33 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Fatih ilçesinde son durum!