23.06.2019 19:42
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23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Pendik ilçesinde son durum!

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Pendik'te şu ana kadar sandıkların yüzde 99'ı açıldı. Pendik'te Yıldırım önde görünüyor.

İstanbul 'da yenilenen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.

Pendik 'de saat 19.41 itibarıyla sandıkların yüzde 99'u açıldı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Pendik'de adayların aldığı oy oranı:

EKREM İMAMOĞLU: %46,08

BİNALİ YILDIRIM: %52,87

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Pendik ilçesinde son durum!

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23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Pendik ilçesinde son durum!
Pendik , İstanbul , Politika

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