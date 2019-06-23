23.06.2019 20:13
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23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Küçükçekmece ilçesinde son durum!

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde şu ana kadar Küçükçekmece'de sandıkların yüzde 99,43'ü açıldı. Küçükçekmece ilçesinde Ekrem İmamoğlu önde gidiyor.

İstanbul 'da yenilenen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Açılan sandıklarla ilgili bir veri gelmeye başladı.

Küçükçekmece 'de sandıkların yüzde 99,43'ü açıldı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Küçükçekmece 'de adayların aldığı oy oranı:

EKREM İMAMOĞLU:%59,42

BİNALİ YILDIRIM: %39,74

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23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Küçükçekmece ilçesinde son durum!
Küçükçekmece , İstanbul , Politika

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