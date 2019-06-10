23 Haziran İstanbul seçim anketi sonuçları: İstanbul'da kim önde?

Türkiye, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine kilitlendi. Bugün yapılan son dakika açıklama ile Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran'da saat 21.00'de tüm kanallarda yayınlanacağı ve moderatörün gazeteci İsmail Küçükkaya olacağı açıklandı. Diğer yandan anket firmaları da İstanbul seçimi için vatandaşların görüşlerini almaya ve sonuçları açıklamaya devam ediyor. Son yapılan seçim anketi sonuçları şu şekilde;

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

İstanbul seçimi öncesinde anket firmaları, halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. ORC, PİAR, Optimar Araştırma Şirketi ile MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi tarafından açıklanan İstanbul seçim anketi sonuçlarına göre yarışı kim önde götürüyor? Peki adayların oy dağılımı, yüzde nasıl? İstanbul'da son durum nedir?

ORC ANKET SONUÇLARI

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık'ın son anketine göre AKP'nin adayı Binali Yıldırım yarışı yüzde 47 ile önde götürüyor. ORC'nin "23 Haziran'da kime oy vereceksiniz?" sorusuna CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 46,7'de kaldı.

PİAR ANKET SONUÇLARI

İstanbul'da 23 Haziran günü yenilenecek seçimle ilgili Piar araştırma şirketi tarafından yapılan bir değerlendirmede, "kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğu" yorumu yapıldı.

Seçimlerin her iki taraf için de riskler barındırmakla birlikte her iki adayın da kazanma ihtimali bulunduğu belirtilen Piar açıklamasında, "Ancak kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğunu söylemekte fayda görüyoruz." denildi.

Piar'ın sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamasında, seçmen psikolojisini doğru yönlendiren tarafın bu kez farklı kazanabileceği belirtilerek, "Seçimlerin sonuna doğru hangi adayın kazanacağı fikri ağır basarsa o aday 31 Mart'a oranla çok daha büyük fark yapabilir." ifadesi kullanıldı.

OPTİMAR ANKET SONUÇLARI

Optimar tarafından yapılan son seçim anketi sonuçlarına göre adaylardan Ekrem İmamoğlu, en yakın rakibi Binali Yıldırım'ın 4 puan önünde görülüyor. Oyların dağılımına göre İmamoğlu yüzde 52, Binali Yıldırım yüzde 48. Ayrıca firma, YSK'nın gerekçeli kararını açıklamasından sonra yapılan seçim anketi sonuçlarını yakında açıklayacağını belirtti.

MAK ANKET SONUÇLARI

MAK Danışmanlık Şirketi tarafından 11 bin kişi ile yapılan İstanbul seçim anketi sonuçları belli oldu. Buna göre 23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu yüzde 50.3, Binali Yıldırım yüzde 48.2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ise yüzde 0,75 oy oranına sahip gözüküyor.