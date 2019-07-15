15.07.2019 23:51
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23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protokolde karşıladı ve tokalaştılar.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İBB seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk defa aynı karede yer aldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ERDOĞAN'I KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelen Erdoğan'ı taşıyan özel uçak TUR, saat 20.05'te Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne indi. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda iş adamı, sanatçı ve 15 Temmuz gazisi karşıladı.

23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Politika

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