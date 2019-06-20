23 Haziran İstanbul seçiminde Binali Yıldırım'ın seçim vaatleri neler?

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy verecek seçmenler, adayların verdiği seçim vaatlerini merak ediyorlar. Ak Parti adayı Binali Yıldırım, seçimi kazanması halinde yerine getireceği vaatlerini üç başlık altında topladı. Gençlere, ailelere ve istihdama yönelik vaatlerine son olarak mavi aylık kart abone ücretini 165 TL yapacağını ekledi. İşte 23 Haziran İstanbul seçimi için Binali Yıldırım'ın seçim vaatleri...

BİNALİ YILDIRIM SEÇİM VAATLERİ

GENÇLERE HER AY 10 GB BEDAVA İNTERNET

Tüm üniversiteli gençlerimize her ay 10 GB ücretsiz internet desteği sağlayacağız.

MÜZELER VE ŞEHİR TİYATROLARI ÜCRETSİZ

Öğrencilerimiz İstanbul'da yaşamanın ayrıcalıklarını gönüllerince yaşasın diye Müze ve Şehir Tiyatrolarını ücretsiz hale getireceğiz.

SPOR TESİSLERİ ÜCRETSİZ

Üniversiteli gençlerimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin spor tesisleri ücretsiz olacak.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANANLARA DA ULAŞIM 40 TL

Öğrenciler için 40 TL'ye düşürdüğümüz aylık ulaşım ücreti, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için de 1 yıl boyunca geçerli olacak.

AMATÖR SPOR TESİSLERİNE DESTEK

Sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla İstanbul'daki 935 amatör spor kulübünün her birine ortalama 100 bin TL'lik malzeme ve ulaşım desteği sağlayacağız.

ULUSLARARASI E-SPOR OLİMPİYATLARI

Gençlerimiz için İstanbul'u E-spor oyunlarının başkenti yapacağız. Gençlerimiz İstanbul'da dünyanın en iyi E-Spor oyuncularıyla yarışacak.

İSPARK İLK BİR SAAT ÜCRETSİZ

İSPARK otoparklarında ilk bir saatlik otopark ücretini kaldıracağız.

DOĞAL GAZA İNDİRİM

Aile bütçesini rahatlatacağız. Su faturalarında %46'ya varan indirim yaptığımız gibi İstanbul genelinde doğal gaz ücretine %10 indirim yapacağız.

ELEKTRİĞE 80 TL - DOĞAL GAZA 50 TL DESTEK

Devletten sosyal yardım alan tüm dar gelirli ailelere her ay 50 TL'lik doğalgaz ve 80 TL'lik elektrik faturası desteği vereceğiz.

ORTAK SAYAÇLA İNDİRİM

Su ve doğal gaz aboneliklerinde açma ve kapama ücretini kaldıracağız. Ortak sayaç okumasıyla faturalarda indirim miktarını ayrıca arttıracağız.

İBB HİZMET BARIŞI

Başta İGDAŞ ve İSKİ olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sunduğumuz tüm hizmetlerdeki borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlarımızdan gecikme zammı ve cezası almayacağız.

EVLENEN ÇİFTLERE 8.000 TL DÜĞÜN DESTEĞİ

Dar gelirli ailelerin mutlu günlerinde yanlarında olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapacakları düğünlerde 8.000 TL'lik düğün desteği vereceğiz.

300 MAHALLEYE KREŞ

İstanbul'un kreşi, çocuk yuvası olmayan 300 mahallesi var. Bu mahallelerin tamamına 955 kreş yapacağız. Dar gelirli ailelerin bu kreşlerden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız.

TOPLU ULAŞIMDA ÜCRETSİZ DENİZ HATLARI

Toplu ulaşımı kullananlar için iki yaka arasındaki deniz hatları vapurlarını tamamen ücretsiz hale getireceğiz.

OKULLARA DESTEK PAKETLERİ

Devlet okullarındaki okul aile birliklerine, ilgili okulun acil ihtiyaçlarına göre destek paketi sağlayacağız. Hem aile bütçesine katkı sağlayacağız hem de okullarımızın niteliğini yükselteceğiz.

İstanbul'daki devlet okullarımızı tıpkı çocuklarımız gibi pırıl pırıl yapacağız. 3.128 Okulumuza temizlik personeli ve temizlik malzemesi desteği vereceğiz. Aile bütçesine katkıda bulunacağız.

ÖĞRETMENLERE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve değerli öğretmenlerimizin ulaşım yükünü hafifleteceğiz. Toplu taşımayı öğretmenlerimize ücretsiz sunacağız.

ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİNİ ARTIRACAĞIZ

Dar gelirli ailelerin öğrencilerine verdiğimiz kırtasiye desteğini artırarak sürdüreceğiz. Hiçbir öğrencimizin kalemi, silgisi, defteri eksik kalmayacak.

SOKAKLAR, PARKLAR IŞIL IŞIK VE GÜVENLİ OLACAK

Güvenlik açısından caydırıcı, sosyal hayat ve yaşam kalitesi açısından devrim niteliği taşıyan aydınlık ve kameralı sokak sistemini başlatacağız.

ENGELLİLERE 1 HAFTA ÜCRETSİZ TATİL

İstanbul'daki 180 bin engelli ve ailesinin hayatını güzelleştireceğiz. Her yıl 25 bin ihtiyaç sahibi engelli ailesinin en az bir hafta yararlanacağı biçimde İBB Yaz Kampları düzenleyeceğiz. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin tatil özlemini gidereceğiz.

EV KADINLARINA ÜRETİM DESTEĞİ

Ev kadınlarımızı üretime katacağız. Kadınlarımızın el emeği göz nuru işlerini İBB'nin ilgili birimlerinde satışa sunacağız. Aile bütçelerine katkı sağlayacağız.

MOTOSİKLETLERE ÜCRETSİZ KÖPRÜ GEÇİŞİ VE MOTOPARK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 300 bin motosiklet kullanıcısı için ücretsiz hale getireceğiz. Ayrıca trafiği ve motosiklet kullanıcılarını rahatlatmak için motoparklar yapacağız. Motor kazalarında yaralanma ve can kayıplarına neden olan otoyol bariyerlerini tamamen değiştireceğiz.

39 İLÇEYE İSTİHDAM MERKEZİ

İşsizler için 39 ilçeye istihdam merkezi açacağız. Her yıl 100.000 İstanbulluya iş bulacağız. 5 yılda 500 bin İstanbulluya yeni iş imkanı sunacağız.

GENÇ GİRİŞİMCİYE DESTEK

Genç girişimcilere en az 100.000 TL'lik sermaye desteğinde bulunacağız. Toplam 500.000.000 TL'lik girişimci desteği sağlayacağız.

İŞSİZLİK MAAŞI ALANA TOPLU ULAŞIM DESTEĞİ

İstanbul'da halen işsizlik maaşı alan kardeşlerimize toplu ulaşımı ücretsiz yapacağız.

GENÇLERE YARI ZAMANLI İŞ

50.000 gencimize yarı zamanlı (part time) çalışma imkanı sağlayacağız. Bir yandan onların aile bütçesini rahatlatıp bir yandan da kariyerlerine yön vermeleri için imkan tanıyacağız.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETLİ STAJ

Staj imkanı bulamayan her öğrencimizin staj yapmasını sağlayacağız. İBB bünyesinde ve özel sektörde gençlerimiz için öğrencilik ve iş öncesi ücretli staj programı oluşturacağız.