Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği 23 Haziran İstanbul yenileme seçimi için çok az bir süre kaldı. YSK tarafından iptal edilen İstanbul yenileme seçimininde sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanılacak. Oy pusulasında 4 parti adayı ile 17 bağımsız aday ismi yer alacak. YSK, vatandaşları sandık başında uyulması gereken kuralları için uyardı. Peki oy kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

23 Haziran İstanbul seçiminde sadece kayıtlı oldugˆunuz sandıkta oy kullanabilirsiniz. Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacagˆınız, adresinize gönderilen seçmen bilgi kagˆıdında yer almaktadır. Egˆer seçmen bilgi kagˆıdınız elinize ulas¸madıysa; https://secmen.ysk.gov.tr adresinden, e-devlet kapısından veya "Seçmen Sorgulama" mobil uygulamasından kendinizin ve sizinle aynı hanede oturan yakınlarınızın oy kullanacagˆı yer ve sandık numarasını ögˆrenebilirsiniz.

TC KİMLİK KARTINIZI UNUTMAYINIZ!

Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını tas¸ıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen sogˆuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimligˆini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini yanınızda bulundurmayı unutmayınız.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâgˆıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmis¸ nüfus kayıt örnegˆini ibraz etmesi s¸arttır. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz.

OY KABİNİNE BU EŞYALARLA GİRMEK YASAK!

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme is¸lemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.

ENGELLİ SEÇMENLER NASIL OY KULLANACAK?

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa digˆer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. Sandık kurulu bas¸kan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.