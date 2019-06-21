21.06.2019 08:38
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23 Haziran İstanbul seçimleri: Oy verme işlemi saat kaçta? Kimler oy kullanabilecek?

23 Haziran İstanbul seçimleri: Oy verme işlemi saat kaçta? Kimler oy kullanabilecek?

İstanbullu seçmen, 23 Haziran'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek üzere yeniden sandığı gidiyor. Kent genelinde kurulacak 31 bin 124 sandıkta 10 milyon 560 bin 963 seçmen adaylar arasından tercihini yapacak. Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kimler oy kullanabilecek?

İstanbullu seçmen, 23 Haziran'da Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemek üzere yeniden sandığı gidiyor. Kent genelinde kurulacak 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak olan 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 21 aday arasından tercihini yapacak.

Tekrarlanan seçimlerde, 31 Mart'takinden farklı olarak seçmene tek oy pusulası sunulacak. AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olmak üzere 4 parti ve 17 bağımsız adayın yarıştığı seçimlerin oy pusulası için bir önceki seçimlerdeki sıralama kullanıldı, yarıştan çekilen adaylar çıkarıldı. Adaylar 22 Haziran TSİ 18.00'de seçim kampanyalarını sonlandıracak.
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Kaynak: Euronews.com
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