23 Kasım 2018 Haberleri

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src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/23/istanbul-da-korkutan-yangin-etrafa-agir-bir-koku_11468157_70_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İstanbul'daki Kozmetik Fabrikasında Korkutan Yangın! 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