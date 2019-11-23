23 Kasım 2019 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Son Durak
01:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
03:50 Kanatsız Kuşlar
05:50 Kara Para Aşk
06:00 Kara Para Aşk
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Osman
13:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
16:00 Hercai
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?