23 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Futbolun Şehirleri

01:00 Maç Sonu

02:30 Dünden Bugüne

03:00 Taraftar

03:30 Maç Saati

03:30 Eski Dostlar

05:30 Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

12:00 Taraftar

12:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:00 Özel Röportaj

15:30 Dünden Bugüne

16:00 Maç Önü

17:30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

18:15 Devre Arası

18:30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

19:30 Maç Önü

20:00 Devre Arası

20:00 İH Konyaspor - Beşiktaş

21:00 İH Konyaspor - Beşiktaş

21:15 Devre Arası

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Maç Sonu

23:30 Taraftar

23:45 Maç Sonu