23 Kasım 2019 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Gece Haberleri
01:00 Gece Haberleri
01:15 Gündem Özel
04:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
09:00 Sağlık Kontrolü
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
11:20 Teknoloji Her Yerde
12:00 Haber
12:40 Spor
13:00 Haber
14:00 Haber
14:20 Doğanın Tadı
15:00 Haber
16:00 Haber
17:00 Haber
17:40 Spor
18:00 5N1K
21:00 CNN TÜRK Masası