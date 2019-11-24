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23 Kasım 2019 Haberleri

23 Kasım 2019 Manşet Haberleri.

24.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 00:1823 Kasım 2019 Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Beştepe, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:18 23 Kasım 2019 Haberleri
22:47 Mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı
22:18 Bodrum'da 7'den 70'e herkes koştu
21:54 Rabia Naz Vatan'ın tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan'a ait çıktı
21:51 EGM'den 'Öğretmenler Günü' paylaşımı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
24.11.2019 00:52:05