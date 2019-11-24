23 Kasım 2019 Haberleri

Muharrem İnce 'Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım' sözünü geri çekti Önder Aksakal'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı AK Parti'li Bülent Turan'dan Beştepe'ye giden CHP'li kriziyle ilgili açıklama: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP Beyaz Saray ile John Bolton arasında 'Twitter şifresi' krizi Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak Fahrettin Altun'dan 'Beştepe'ye giden İnce' iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi Leicester City deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı devirdi Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın 'Haberi CHP liderine doğrulattım' iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin Ticaret Bakanlığı 'yanıltıcı' indirim kampanyaları için uyardı Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır Lider Barcelona zorlandığı maçta Leganes'i 2-1 yendi İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu Kılıçdaroğlu'ndan, 'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u yendi Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir Doğum yapan Hazal Kaya hastane çıkışı görüntülendi Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı Luiz Gustavo'dan Müslüm Gürses itirafı: Biraz benziyoruz Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında! Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı 'Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü' iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı