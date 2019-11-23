23 Kasım 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:45 Buz Depremi
02:30 Aşk Ağlatır
04:45 Kuaförüm Sensin
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Son Hıçkırık
15:00 Aşk Ağlatır
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk