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23 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

23 Kasım 2019 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

23.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 06:4523 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 İleri Üçlü

02:00 Lig Raporu

02:30 Stadyum

04:45 İleri Üçlü

06:15 Spor Atlası

06:25 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 A Milli Futbol Takımı Goller

07:45 Olimpiyat Yıldızları

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Lig Raporu

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

09:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Avrupa Stüdyosu

15:10 Tofaş - Beşiktaş

16:00 Süper Lig Özetler

16:15 Tofaş - Beşiktaş

17:00 Avrupa Stüdyosu

17:50 Brighton Hove Albion - Leicester City

18:45 Almanya Bundesliga Özetler

19:00 Brighton Hove Albion - Leicester City

20:00 Dakika Skor

21:45 Stadyum


Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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