23 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Aileler Yarışıyor
03:00 Kalk Gidelim
05:30 İyilik Kulübü
05:45 Ömür Dediğin
06:10 Ömür Dediğin
06:15 6 Mantı
07:25 Beni Böyle Sev
08:05 Beni Böyle Sev
09:55 1'de Bugün
10:05 Şampiyon
10:35 1'de Bugün
12:55 Aileler Yarışıyor
13:20 Aileler Yarışıyor
14:55 1'de Bugün
15:05 Benim Adım Melek
15:20 1'de Bugün
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim