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23 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı

23 Kasım 2019 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

23.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 06:4523 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:10 Kanıt

03:30 Sen de Yap

04:30 Beni Takip Et

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

09:45 Çok Gezenti

11:00 Yeniden Konuşalım

12:15 Rehber

13:30 Sende Yap

14:30 Küçük Ağa

16:45 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Hep Yek

22:45 Gölde Dehşet


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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