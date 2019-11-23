23 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

Dünya şampiyonu böbrek nakilli Melike'nin hedefi, hemşire olmak

3 yıl önce annesinden böbrek nakledilen Melike Sürücü, operasyondan 8 ay sonra kick boksa başladı

Antalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu

'Kız çocuğu kick boks yapamaz' dediler, dünya şampiyonu oldu

Çiğdem Kırvaç, annesini ikna edip spora başladı, 25 Türkiye, birer de Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazandı

Genç sporcunun hedefi Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ikinci altın madalya

Milli cimnastikçilerin hedefi Tokyo Olimpiyatları

Japonya'da düzenlenecek Büyükler Trambolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli cimnastikçiler, Bolu'da çalışmalarını tamamladı

Sporcular ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen amaçlarının 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak olduğunu söyledi

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Vedat Muriç'i sattığımıza pişman olmadık

"Vedat'ın bir sonraki satışından bizim de bir payımız var, kulübü düşünmemiz lazım"

"Hocamızla eksiklerimiz neredeyse biliyoruz, araştırmamızı yapıyoruz"

"Geçtiğimiz senenin ikinci yarısındaki gibi başarıyı yakalayacak bir Rizespor'u oluşturacağız

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.30 Fenerbahçe, Malatya'ya gidecek.

SÜPER LİG

15.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor

17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Fatih Karagümrük - Cesar Grup Ümraniyespor

16.30 Eskişehirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

19.00 Bursaspor - Keçiörengücü

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ

İki ligde de 14'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Gaziantep Basketbol - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

15.15 Tofaş - Beşiktaş Sompo Sigorta

17.30 Türk Telekom - Teksüt Bandırma

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Samsun Canik Belediyespor - Galatasaray

15.00 OGM Ormanspor - Bellona Kayseri Basketbol

15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Fenerbahçe Öznur Kablo

16.00 Botaş Spor Kulübü - İzmit Belediyespor

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

15.00 Türk Hava Yolları - Aydın Büyükşehir Belediyespor

16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Beşiktaş

18.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Eczacıbaşı VitrA

19.00 VakıfBank - Galatasaray HDI Sigorta

AVRUPA LİGLERİ

17.00 Atalanta - Juventus (Merih Demiral)

17.30 E. Frankfurt - Wolfsburg (Yunus Mallı)

17.30 Werder Bremen - Schalke 04 (Nuri Şahin, Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

17.30 Fortuna Düsseldorf - Bayern Münih (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

17.30 Union Berlin - M'gladbach (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

18.00 AFC Bournemouth - Wolverhampton (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

18.00 Brighton - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

18.00 Everton - Norwich City (Cenk Tosun)

18.00 Slovan Bratislava - Sered (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

19.00 Mattersburg - Wolfsberger AC (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

20.00 Milan - Napoli (Hakan Çalhanoğlu)

20.30 Granada - Atletico Madrid (İsmail Köybaşı)

21.00 Servette - Basel (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

22.00 Dijon - Rennes (Metehan Güçlü)

23.00 Real Madrid - Real Sociedad (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)