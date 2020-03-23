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23 Mart 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

23 Mart 2020 Pazartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

23.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 06:45
23 Mart 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Gece Haberleri

01:15 CNN TÜRK Masası

01:15 Türkiye'nin Gündemi

04:00 Gece Haberleri

04:15 Hafta Sonu

05:00 Gece Haberleri

05:10 5N1K

05:10 Yeşil Doğa

05:15 Hafta Sonu

06:00 Güne Merhaba

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

07:45 Afiş

08:00 Güne Merhaba

08:45 A'dan Z'ye

09:00 Haber

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

11:00 A'dan Z'ye

12:00 Gündem 12

12:00 Haber

13:00 Haber

13:00 Gündem 13

14:00 Bugün

14:00 Haber

15:00 Haber

15:30 Klinik

15:35 Her Şeyden Önce

16:00 Günlük

16:00 Haber

17:00 Haber

17:00 Günlük

17:40 Gündem Spor

18:00 Haber

18:15 Yeşil Doğa

20:00 Tarafsız Bölge

21:00 Türkiye'nin Gündemi

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Cnn Türk, TV, TV

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