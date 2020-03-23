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23 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

23 Mart 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

23.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 06:45
23 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Miraç Kandili Özel

00:15 Öğretmen

01:15 Baraj

02:15 Öğretmen

02:30 Aşk Yeniden

03:15 Aşk Yeniden

04:15 Aşk Yeniden

04:30 Kadın

05:45 Her Yerde Sen

06:00 Her Yerde Sen

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Baraj

12:15 Yasak Elma

13:30 Benden Söylemesi

13:45 Temizlik Benim İşim

15:30 Yaparsın Aşkım

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

16:30 Baraj

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

20:00 Savaşçı

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Aşk Yeniden, Fox, TV, TV

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