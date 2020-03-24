23 Mart 2020 Haberleri
23 Mart 2020 Manşet Haberleri.
24.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:18
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı
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- Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
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- Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı
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- Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
- Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! '1 numaralı hasta' iyileşti
- Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
- İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
- Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
- Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi
- Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı
- Bakan Koca'dan 'Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi' iddiasını çürüten sözler
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin
- Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı
- Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti
- Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
- RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı
- Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
- Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
- 'Evinize gidin' diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
- 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
- New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
- Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
- Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
- Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
- Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu
- Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Ümit Davala, Can Ataklı, İngiltere, Fransa, Genel