23 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:00 Arka Sokaklar

02:30 Kuzey Güney

03:45 Kuzey Güney

04:30 5N 1K

05:00 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

05:15 Tatlı İntikam

05:30 Müzik Arası

06:30 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Hizmetçiler

16:15 Hekimoğlu

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Zalim İstanbul

23:30 Zalim İstanbul

Kaynak: InterSinema.com