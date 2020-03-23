23 Mart 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:00 Öfkeli Polisler

00:15 Ramo

02:00 Öfkeli Polisler

02:45 Çukur

04:00 Pazar Sürprizi

05:15 Cumartesi Sürprizi

06:00 Kuaförüm Sensin

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Zahide Yetiş'le

10:00 Pazar Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Tarkan Altın Madalyon

14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

20:00 Enes Batur : Gerçek Kahraman

22:15 Enes Batur : Gerçek Kahraman

22:15 Aile Şerefi

Kaynak: InterSinema.com