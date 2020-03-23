23 Mart 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Miraç Kandili Özel

01:45 Babil

01:45 Güvercin

04:00 Türk Müziği

04:15 Tülin Şahin ile Moda

05:10 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Çilek Kokusu

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Kiralık Aşk

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Babil

13:30 Erkenci Kuş

15:45 Sefirin Kızı

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Çin Seddi

20:00 Sefirin Kızı

22:00 Çin Seddi

23:45 Çember: Acı İntikam

Kaynak: InterSinema.com