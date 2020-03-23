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23 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

23 Mart 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

23.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 06:45
23 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:05 Ailenin Yeni Üyesi

02:45 1'de Bugün

02:55 Diriliş Ertuğrul

03:35 Zaman Matinesi

04:20 İyilik Kulübü

04:40 Ömür Dediğin

05:10 Küçük Hanımefendi

05:15 İncir Ağacı

06:15 Yeşil Deniz

06:50 1'de Bugün

07:00 Tutunamayanlar

08:50 Diriliş Ertuğrul

09:15 Böyle Bitmesin

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

13:00 Aileler Yarışıyor

14:10 Ya İstiklal Ya Ölüm

15:15 İncir Ağacı

17:00 Tozkoparan

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

20:00 Şampiyon

23:55 Ya İstiklal Ya Ölüm

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Diriliş Ertuğrul, TV, TV

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