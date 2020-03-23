23 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Boks Gecesi

02:15 Doğduğun Ev Kaderindir

02:45 Komedi Türkiye

04:00 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

08:00 Oynat Bakalım

10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:15 Survivor Panorama Hafta Sonu

10:45 Survivor Panorama 2020

13:00 Doya Doya Moda

13:00 O Ses Türkiye

15:15 Doğduğun Ev Kaderindir

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Kaynak: InterSinema.com