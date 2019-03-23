23 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Cengiz Durmuş: Her mahallede tenis oynanmalı<br><br>Hülya Avşar: Çocukları konuştukları anda spora başlamaları<br><br>GALATASARAY<br><br>10.00 Yıllık olağan genel kurul gerçekleştirilecek<br><br>A MİLLİ TAKIM<br><br>Arnavutluk ile EURO 2020 grup eleme ilk maçını oynayan milliler, bu ülkeden Eskişehir'e özel uçak ile geçecek.<br><br>21.00 Takımın Eskişehir'e varışı (ESKİŞEHİR BÜRO)<br><br>TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 28'inci hafta karşılaşmaları oynanacak<br><br>BASKETBOL<br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - Pınar Karşıyaka(Sakarya)<br><br>15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem) <br><br>17.30 Banvit - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Mersin Büyükşehir Belediyespor(Menderes)<br><br>14.00 OGM Ormanspor - BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)<br><br>14.00 Çukurova Basketbol - Canik Belediyespor (Servet Tazegül)<br><br>14.00 Kırçiçeği Bodrum - İstanbul Üniversitesi (Bodrum Binnaz Karakaya)<br><br>16.00 Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)<br><br>17.30 Galatasaray - Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)