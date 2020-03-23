Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››23 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi - Spor

23 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

At yarışlarına ev sahipliği yapan hipodromlarda günlük hayat devam ediyor-Yarışlar olmamasına rağmen atların bakımı ve beslenmesi en hijyenik şekilde sürüyor -Veteriner hekim Ayşe Yetiş: Burayı terk etmek mümkün değil-Volkan Yozgatlı: Bu sektörde 'ben burayı kapatıyorum' demek olmuyor-"Bizi...

23.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:26
23 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

At yarışlarına ev sahipliği yapan hipodromlarda günlük hayat devam ediyor

-Yarışlar olmamasına rağmen atların bakımı ve beslenmesi en hijyenik şekilde sürüyor

-Veteriner hekim Ayşe Yetiş: Burayı terk etmek mümkün değil

-Volkan Yozgatlı: Bu sektörde 'ben burayı kapatıyorum' demek olmuyor

-"Bizi diğer spor dallarıyla aynı kefeye koymamaları gerekmektedir"

-Oğuz Yalçın: Gelirleri yok olup, giderleri devam eden bir sektör haline dönüştü

-Tezcan Taşar: Herkes burada yani burada olmadan olmaz

-Orhan Demirkıran: Atlar koşmadığı zaman biz de çok zor durumda kalacağız

-Hakan Cantınaz: Bir vakanın çıkmaması da TJK için çok önemli"

Hollanda 'nın Feyenoord takımında oynayan Orkun Kökçü ile Azerbaycan'ın Sabah FK ekibinde forma giyen kardeşi Ozan Kökçü'den "evde kal" çağrısı

Galatasaraylı Taylan Antalyalı: Hijyen konusuna dikkat ediyoruz, dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz

"14 kurala uyalım"

MİLLİ SPORCULARDAN KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI ÖNLEM MESAJLARI

Paralimpik okçulukta şampiyon Gizem Girişmen: Güvenli mesafeni koru

Milli badmintoncu Özge Bayrak: Evimizde kalıp, ülkemizi koruyalım

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz: Tedbiri elden bırakmayalım


Kaynak: DHA

Etiketler : Hayat Devam Ediyor, Oğuz Yalçın, Hollanda, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Messi’nin koronavirüsten korunmak için yaptığı hamle şaşırttı Spor
Messi'nin koronavirüsten korunmak için yaptığı hamle şaşırttı
Koronaya yakalanan ünlü teknik adam, karantina süresini hiçe saydı Spor
Koronaya yakalanan ünlü teknik adam, karantina süresini hiçe saydı
F.Bahçeli idareci üzücü haberi verdi: Yüzde 1 milyon koronayım Spor
F.Bahçeli idareci üzücü haberi verdi: Yüzde 1 milyon koronayım
Abdurrahim Albayrak ve eşini yıkan haber! Korona testleri pozitif çıktı Spor
Abdurrahim Albayrak ve eşini yıkan haber! Korona testleri pozitif çıktı
G.Saray’dan ayrılmak hiçbirine yaramadı! Sıfır çektiler Spor
G.Saray'dan ayrılmak hiçbirine yaramadı! Sıfır çektiler
Falcao’dan çok konuşulacak Arda Turan, Fatih Terim ve derbi itirafları Spor
Falcao'dan çok konuşulacak Arda Turan, Fatih Terim ve derbi itirafları
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı Spor
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı
Cristiano Ronaldo’nun test sonuçları belli oldu Spor
Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu

Son Dakika Spor Haberleri

Bülent Uygun'dan videolu 'Evde Kal' mesajı - Spor Rüzgarın kızının hedefi olimpiyatlar - Spor Abdurrahim Albayrak ve eşinin korona virüs testleri pozitif çıktı - Spor Galatasaray, 'Yeni Zidane' Adil Aouchiche'nin peşinde! Son dakika - Spor Milan'da Ibrahimovic yerine Alexander Sörloth! Son dakika Trabzonspor haberleri - Spor Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü - Spor Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım - Spor "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı - Spor Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı - Spor Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti - Spor
Loading