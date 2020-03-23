23 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi
At yarışlarına ev sahipliği yapan hipodromlarda günlük hayat devam ediyor-Yarışlar olmamasına rağmen atların bakımı ve beslenmesi en hijyenik şekilde sürüyor -Veteriner hekim Ayşe Yetiş: Burayı terk etmek mümkün değil-Volkan Yozgatlı: Bu sektörde 'ben burayı kapatıyorum' demek olmuyor-"Bizi...
23.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:26
At yarışlarına ev sahipliği yapan hipodromlarda günlük hayat devam ediyor
-Yarışlar olmamasına rağmen atların bakımı ve beslenmesi en hijyenik şekilde sürüyor-Veteriner hekim Ayşe Yetiş: Burayı terk etmek mümkün değil-Volkan Yozgatlı: Bu sektörde 'ben burayı kapatıyorum' demek olmuyor-"Bizi diğer spor dallarıyla aynı kefeye koymamaları gerekmektedir"-Oğuz Yalçın: Gelirleri yok olup, giderleri devam eden bir sektör haline dönüştü-Tezcan Taşar: Herkes burada yani burada olmadan olmaz-Orhan Demirkıran: Atlar koşmadığı zaman biz de çok zor durumda kalacağız-Hakan Cantınaz: Bir vakanın çıkmaması da TJK için çok önemli" Hollanda 'nın Feyenoord takımında oynayan Orkun Kökçü ile Azerbaycan'ın Sabah FK ekibinde forma giyen kardeşi Ozan Kökçü'den "evde kal" çağrısıGalatasaraylı Taylan Antalyalı: Hijyen konusuna dikkat ediyoruz, dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz"14 kurala uyalım"
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Kaynak: DHA
Etiketler : Hayat Devam Ediyor, Oğuz Yalçın, Hollanda, Spor