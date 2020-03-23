23 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

At yarışlarına ev sahipliği yapan hipodromlarda günlük hayat devam ediyor

-Yarışlar olmamasına rağmen atların bakımı ve beslenmesi en hijyenik şekilde sürüyor

-Veteriner hekim Ayşe Yetiş: Burayı terk etmek mümkün değil

-Volkan Yozgatlı: Bu sektörde 'ben burayı kapatıyorum' demek olmuyor

-"Bizi diğer spor dallarıyla aynı kefeye koymamaları gerekmektedir"

-Oğuz Yalçın: Gelirleri yok olup, giderleri devam eden bir sektör haline dönüştü

-Tezcan Taşar: Herkes burada yani burada olmadan olmaz

-Orhan Demirkıran: Atlar koşmadığı zaman biz de çok zor durumda kalacağız

-Hakan Cantınaz: Bir vakanın çıkmaması da TJK için çok önemli"

Hollanda 'nın Feyenoord takımında oynayan Orkun Kökçü ile Azerbaycan'ın Sabah FK ekibinde forma giyen kardeşi Ozan Kökçü'den "evde kal" çağrısı

Galatasaraylı Taylan Antalyalı: Hijyen konusuna dikkat ediyoruz, dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz

"14 kurala uyalım"

MİLLİ SPORCULARDAN KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI ÖNLEM MESAJLARI

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Kaynak: DHA